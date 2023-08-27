Первый канал опубликовал видеозапись боевых действий под Клещеевкой – пригородом Артемовска, который ВСУ все еще пытаются взять под свой контроль.

Авторы видео пишут, что российские ВС создали мощную оборонительную линию на флангах Артемовска, они в буквальном смысле стали стеной, чтобы не пропустить рвущиеся к городу вооруженные формирования противника.

В нужный момент российские военные переходят в атаку и берут под контроль часть позиций ВСУ. Но одно из вражеских подразделений не успело получить информацию об этом от командования и продолжает считать блиндаж своим. Мало того, оно обороняет российские силы от других своих подразделений, забрасывая гранатами пытающихся отбить ранее украинский опорник.

На видео один из боевиков ВСУ кричит своему сослуживцу, чтобы тот сложил оружие и не подходил к блиндажу, принимая его за российского военного. Путаница в итоге так и не разъясняется. Корреспондент Дмитрий Кулько пояснил, что ВС РФ удалось дезориентировать противника и фактически вывести его из боя.