10 августа в Салониках состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций, в котором против местного «Ариса» выступало киевское «Динамо». Украинские СМИ после матча не смогли сдержать своего возмущения действиями
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10 августа в Салониках состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций, в котором против местного «Ариса» выступало киевское «Динамо». Украинские СМИ после матча не смогли сдержать своего возмущения действиями греческих болельщиков.

На одной из трибун с первых минут встречи появился баннер с надписью «Уничтожьте нацистов “Азова” (запрещенная в России террористическая организация)». Так греческие болельщики дали понять, как они относятся к специальной военной операции ВС РФ и к украинским боевикам.

Также один из баннеров требовал «выбить нацистов из футбола». Клуб «Арис» прислушался к этой рекомендации болельщиков и одержал победу со счетом 1:0.

Баннеры по требованию организаторов были свернуты к середине первого тайма, однако вряд ли мнение греков из-за этого сильно изменилось.

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