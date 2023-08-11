Машины для разминирования на базе танков «Леопард» вполне могли погубить репутацию немецкой боевой техники, пишет портал «Свободная пресса».

Авторы публикации напоминают, что еще в первые дни контрнаступления ВСУ потеряли больше половины машин Leopard 2R, полученных от Хельсинки. Они не сумели выполнить свои главные функции и подорвались на минах. В Финляндии теперь заявляют, что прекрасно знали о бесполезности этой техники и именно по этой причине отправили ее на Украину. Уничтожение бесполезных машин только порадовало представителей финских ВС.

Помимо этого, Украина получила 4 машины для разминирования Wisent на шасси танка Leopard 1. Пока точно известно о потере одной единицы этой техники. Она оснащена дубликатором минных сигнатур, благодаря чему может осуществлять дистанционный подрыв боезарядов с магнитным взрывателем, а также стандартным плугом.

От Дании Киеву досталось несколько машин Hydrema MCV 910, однако об их судьбе пока ничего не известно. Нет даже информации о количестве этой технике, полученной Украиной.

В любом случае машины для разминирования стали настоящим разочарованием для ВСУ.

«Танки-тральщики пропустили слишком много мин, вызвав новые взрывы. Они вывели из строя многие головные машины и вызвали скопление позади них. И именно это сделало остальную боевую группу легкой мишенью для российской артиллерии и вертолетов», — пишут американские эксперты.

Они также называют причину, по которой все произошло именно так. Подразделения украинской армии для работы с машинами разминирования создавались буквально впопыхах и обучить боевиков использованию этой техники не успели. Что создало дополнительные проблемы.