Умершего 19 августа актера Игоря Ясуловича по праву можно назвать «королем эпизодов». Он исполнил более 200 ролей второго плана и практически всегда хорошо запоминался зрителям. «Российская газета» рассказала о трех
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Умершего 19 августа актера Игоря Ясуловича по праву можно назвать «королем эпизодов». Он исполнил более 200 ролей второго плана и практически всегда хорошо запоминался зрителям. «Российская газета» рассказала о трех ролях, которые вспомнит каждый.

Так, в многосерийном фильме «Гостя из будущего» Ясулович сыграл Электрона, который ходил с говорящим козлом. Сам актер вспоминал забавный эпизод со съемок.

«В эпизоде нужно было, чтобы козел за мной бежал. Я переживаю: “Вот, уже сейчас скажут “мотор!”. Что делать-то?” А дрессировщик говорит: “Доставай сигареты и помани его”. И действительно, рогатый, как увидел сигарету, за мной помчал», – рассказывал он.

Позже дрессировщик рассказал, что животное находилось в состоянии «наркотического опьянения», поэтому работать с ним было совсем несложно.

В фильме «Самая обаятельная и привлекательная» Ясулович с блеском исполнил роль фарцовщика. Всего за несколько минут в кадре он выдал несколько фраз, которые моментально стали цитатами.

Также Ясулович сыграл инженера Щукина в фильме «12 стульев». Эпизод, в котором его персонаж захлопнул дверь и остался на лестничной площадке абсолютно раздетый после душа, отлично помнят все.

«После этой роли меня стали называть пионером эротического фильма. Но лично я думаю, что настоящим первопроходцем стал Евгений Леонов после фильма “Полосатый рейс”. Когда я прочитал сценарий “Двенадцать стульев”, то даже не спросил у Гайдая, надо мне раздеваться или нет? Если надо, значит, надо. Мне хотелось, чтобы эта обнаженка не стала главной в картине», – вспоминал о съемках актер.

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