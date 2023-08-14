Командующий объединенными силами ВС Украины генерал Сергей Наев заявил, что сбивать беспилотные летательные аппараты над украинской столицей очень сложно, так как необходимо с точностью прогнозировать маршрут полета. Особенно сложно это делать в ночное время, ведь тогда обнаружение происходит только по звуку двигателя. Об этом он рассказал журналистам издания «РБК-Украина».

По словам генерала ВСУ, без визуального контакта и не владения информацией о точном местоположении дрона в воздушном пространстве, уничтожить его в такой способ невероятно сложно.

Украинский генерал Сергей Наев также заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер», находящиеся на территории Республики Беларусь, на данный момент реальной угрозы Киеву не несут. По его словам, подразделения «музыкантов» представляют лишь потенциальную опасность для Украины. Но если будут сформированы ДРГ или мощная наступательная наземная группировка, то опасность станет вполне реальной.