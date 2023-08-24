Украинские боевики атаковали российский истребитель из переносного зенитно-ракетного комплекса, но не попали по нему. Об инциденте рассказал портал Avia.Pro. Экипаж самолета обнаружил неподалеку от газодобывающих вышек сразу два вражеских катера.
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Украинские боевики атаковали российский истребитель из переносного зенитно-ракетного комплекса, но не попали по нему. Об инциденте рассказал портал Avia.Pro.

Экипаж самолета обнаружил неподалеку от газодобывающих вышек сразу два вражеских катера. Они, по всей вероятности, вели разведку, наблюдая за Крымским полуостровом. Истребитель попытался ликвидировать противника, но боевики оказались хорошо вооружены и имели на борту несколько ПЗРК.

Они открыли огонь по самолету, но ракеты пролетели мимо. Украинские СМИ и тг-каналы опубликовали видеозапись инцидента, на кадрах которой запечатлен момент атаки на истребитель.

Ранее сообщалось, что самолет Су-30СМ нанес удар по катеру боевиков, пытавшихся приблизиться к буровым вышкам. Он потопил плавсредство, на котором находилось 11 военнослужащих ВСУ.

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