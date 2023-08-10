Двое военнослужащих ВСУ, оказавшиеся в плену, рассказали об отсутствии подготовки перед отправкой на фронт и плохом снабжении ВСУ.

Они сообщили, что были призваны, несмотря на наличие целого букета болезней. При этом хваленая украинская «подготовка» оказалась двумя выездами на полигон «пострелять». После этого бойцов отправили на передовую.

Ни одного офицера в подразделении, в которое попали военные, не было. Просто назначили старшего, которому доверили рацию и на этом все закончилось. Улучив удобный момент, боец с рацией сбежал в неизвестном направлении.

Обоих военнослужащих бросили на передовую, но убеждали, что они входят в состав теробороны и охраняют какие-то склады. Только увидев приближение российских военных, они поняли, что уже на линии фронта. Поэтому решили не лезть на рожон, а сразу сдались в плен.