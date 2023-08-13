Командиры ВСУ начали активно игнорировать рекомендации западных инструкторов в ходе боевых действий из-за ошибок, которые допускаются кураторами Североатлантического альянса. Такую информацию сообщило украинское информационное агентство УНИАН.

По информации авторов ИА, ошибки, допущенные военным руководством Североатлантического альянса, являются истинной причиной провала украинского контрнаступления. «Наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что происходит», – говорится в украинском издании.

Украинские журналистыподчеркивают, что натовские кураторы, в свою очередь, оправдываются, что проблема заключается не в их рекомендациях, а в действиях украинской армии. Также авторы статьи отмечают, что разногласия ВСУ и альянса связаны с тем, что натовская доктрина ведения боевых действий предусматривает доминирование в воздухе. Однако украинская армия не имеет такого преимущества перед ВС РФ.