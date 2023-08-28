Популярная на Украине блогер Даша Квиткова стала виновницей аварии в украинской столице с участием четырех автомобилей элитных марок. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ. Квиткова
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Популярная на Украине блогер Даша Квиткова стала виновницей аварии в украинской столице с участием четырех автомобилей элитных марок. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ.

Квиткова ехала по дороге на автомобиле марки Lexus и решила не останавливаться, когда сигнал светофора переключился на красный свет. В результате горе-автомобилистка столкнулась с двумя автомобилями марки Tesla и автомобилем Ford Mustang. По утверждению Квитковой, автомобиль Lexus ею был взят для тест-драйва, поэтому на ней не должно лежать ответственности за ДТП.

Дарья Квиткова является победительницей 9-го сезона украинского шоу «Холостяк» в 2019 году. Главный герой телепередачи, которым являлся телеведущий Никита Добрынин, в качестве победительницы выбрал Дашу. После проекта пара продолжила строить совместные отношения, которые в итоге привели к официальному браку. В июле 2021 года Квиткова родила от Добрынина сына.

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