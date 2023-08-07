Западные страны продолжают готовиться к поставкам на Украину самолётов F-16. Чехия передала Киеву симулятор для обучения пилотов навыкам управления истребителями этой модели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Офис президента Украины.

В соответствующем пресс-релизе указывается, что благодаря симулятору украинские лётчики смогут изучить особенности и возможности F-16. Сколько пилотов должны пройти обучение, не уточнятся.

На Украину самолёты F-16 планируют поставлять страны Европы и США. Но точных сроков и количество истребителей, пока неизвестно. В Вашингтоне ранее заявляли, что, вероятно, поставки самолётов начнутся до конца текущего года. Впрочем, в Белом доме уверены, что особых изменений хода боевых действий после поставок Киеву западной боевой авиации ждать не стоит.