Издание «Московский комсомолец» рассказало об инциденте на антифашистском концерте в Ростове-на-Дону, где радикально настроенные молодые люди открыли стрельбу из ракетницы и забросали зрителей петардами. Правоохранительные органы уже проводят проверку, однако
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Издание «Московский комсомолец» рассказало об инциденте на антифашистском концерте в Ростове-на-Дону, где радикально настроенные молодые люди открыли стрельбу из ракетницы и забросали зрителей петардами.

Правоохранительные органы уже проводят проверку, однако сам по себе эпизод может указывать на появление в России нацистов. В 2007-2017 годах целый ряд резонансных уголовных дел позволил избавиться от них и тогда казалось, что уже навсегда. Но сейчас они вновь возвращаются.

«МК» приводит мнение эксперта Александра Верховского, уверенного, что после отправки за решетку большого количества представителей фашистских организаций остальные просто затаились и не рисковали устраивать новые акции. Но сейчас возникла ситуация, в которой они вновь становятся активными. Особенно это касается проукраинских организаций.

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