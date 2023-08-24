20-летний выходец из Таджикистана заявил, что напал на девушку в Нахабине, так как ее шорты показались ему слишком короткими. Мигрант ударил Фаину Рязанову, чтобы «уберечь от греха».

Также в ходе допроса злоумышленник сообщил, что приехал в Россию на работу.

Напомним, мужчина остановил девушку во время утренней пробежки. Она решила, что он намеревается что-то спросить, но мигрант начал оскорблять ее. Когда девушка попыталась уйти, заподозрив неладное, злоумышленник нанес сильный удар по лицу. Фаине все же удалось сбежать, после чего она сняла побои и написала заявление в полицию.

Проверка по факту происшествия уже ведется, ее инициировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В отношении напавшего на девушку злоумышленника возбуждено уголовное дело.