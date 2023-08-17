Учительницу одной из школ в штате Арканзас, США, судили за изнасилование третьей степени и приговорили к шести годам лишения свободы условно. Она два раза вступила в интимную связь со своим 17-летним учеником.

Издание Arkansas Democrat-Gazette сообщает, что 30-летнюю Стефани Рене Алманд и ее любовника сдали одноклассники парня. Они рассказали правоохранителям, что учительница выделяет подростка из общей массы учеников, а также пишет ему записки.

Полиция допросила парня, который рассказал, что в апреле и мае 2021 года дважды побывал в доме Алманд, которая его совратила. После второй встречи он по собственной инициативе расстался с ней, так как интимная близость не оправдала его ожиданий. Также подросток отметил, что у себя дома преподаватель оказывала ему помощь в выполнении домашних заданий.

По словам парня, секс с учительницей казался ему хорошей идеей, но все оказалось не так. Он был смущен из-за большой разницы в возрасте, поэтому сказал, что продолжать отношения не намерен.

Алманд приговорили к условному сроку, а также на 30 лет внесли в реестр злоумышленников, совершивших преступления на сексуальной почве. Кроме того, ей запрещено подходить к подростку, так как в противном случае учительнице предъявят уголовное обвинение и посадят на 10 лет.