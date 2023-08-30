Нидерландские ученые в ходе проведенного исследования смогли обнаружить связь между сном и риском развития диабета второго типа. Данное исследование было опубликовано в научном издании Sleep Health.

Специалисты на протяжении восьми лет (с 2010 по 2018 года) исследовали данные 5561 добровольца в возрасте от 40 до 75 лет. Респонденты прошли медосмотры для выявления предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и прочим хроническим болезням. Кроме того, специалисты учитывали режим сна участников опроса. Также испытуемым необходимо было регулярно проходить тест на толерантность к глюкозе, чтобы определить наличие преддиабета.

Как выяснилось, люди, которые больше 12 часов в сутки тратили на сон более подвержены риску развития диабета второго типа, нежели те, кто спит нормальное количество времени или чрезмерно малое – около 5 часов в сутки.