Сотрудники Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), расположенного в Ставропольском крае, разработали альтернативный способ зарядки электрических автомобилей в отдаленных населенных пунктах, где нет центрального электроснабжения. По словам ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, необходимо
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Сотрудники Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), расположенного в Ставропольском крае, разработали альтернативный способ зарядки электрических автомобилей в отдаленных населенных пунктах, где нет центрального электроснабжения.

По словам ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, необходимо разрабатывать альтернативные источники электроэнергии, чтобы жители отдаленных населенных пунктов, где нет центрального электроснабжения, имели возможность пользоваться электрокарами.

Ставропольские ученые предложили свой вариант решения проблемы использования электромобилей в российской глубинке – автономные газотурбинные электростанции, работающие на жидком топливе или природном газе.

Руководитель проекта, профессор Юрий Кононов отмечает, что коэффициент полезного действия подобных станций достигает 90%. При этом выделяемую тепловую энергию можно использовать для обогрева помещений или нагрева воды.

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