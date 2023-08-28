Генеральное сражение в украинском конфликте вряд ли состоится раньше 2024 года, так как натовские генералы окончательно разочаровались в контрнаступлении ВСУ. Кроме того, иностранные СМИИ все чаще заговаривают о возможном убийстве
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Генеральное сражение в украинском конфликте вряд ли состоится раньше 2024 года, так как натовские генералы окончательно разочаровались в контрнаступлении ВСУ. Кроме того, иностранные СМИИ все чаще заговаривают о возможном убийстве или даже казни президента Украины Зеленского, но заявляют, что произойдет это тоже в следующем году.

На границе Польши и Украины главком Валерий Залужный на днях встретился с Тони Радакиным из Великобритании и главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Втроем они обсудили дальнейшую стратегию контрнаступления ВСУ.

При этом главным оказался вопрос привлечения нового личного состава. На Западе уверены, что Киев может продолжать мобилизацию и увеличить численность своей армии на 1,5 миллиона боевиков. Они продолжат проводить «мясные штурмы», которые остаются единственным вариантом действий ВСУ.

Кроме того, к следующему году Киев получит около 60 истребителей F-16, что позволит усилить Воздушные силы. Впрочем, российские ВКС и противовоздушная оборона способны обеспечить выход 9 самолетов и трех ракет против каждой американской воздушной машины.

Что касается Владимира Зеленского, о его физическом устранении не стесняясь пишут немецкие, американские и британские СМИ.

«От Запада гарантии Зеленскому давались под ожидания успешного контрнаступления и посрамления России на поле боя, но вышло так, что “великолепной победы Украины не произошло, а Киев с его запросами кажется сверхтоксичным», – сообщила The Guardian.

В Европе и США считают, что претендентами на пост Зеленского могут оказаться Залужный, Алексей Арестович и Сергей Притула, а также политики «старой гвардии» Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

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