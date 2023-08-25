Отечественный внедорожник УАЗ «Патриот», который встал на конвейер в далеком 2005 году, получит новый внешний вид, дизельный двигатель и 6-ступенчатую механическую коробку переключения передач. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы компании «Соллерс».

Владелец Ульяновского автомобильного завода компания «Соллерс» во время открытия «Центра продуктивного развития Соллерс», созданного на базе технического парка «Идея» в Казани, объявила о начале работ по выпуску рестайлинговой версии модели «Патриот». Последнее обновление внешнего вида отечественный внедорожник получил в 2016 году.

В настоящий момент инженеры компании работают над интеграцией и локализацией нового дизельного силового агрегата, который будет работать в паре с 6-ступенчатой МКПП, для автомобилей семейства «Патриот». Также внедорожник, кроме свежего внешнего облика, должен получить и обновленные системы пассивной безопасности.