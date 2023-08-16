Пользователи социальных сетей призывают отобрать у актрисы Сандры Буллок «Оскар», полученный 13 лет назад за лучшую женскую роль в картине «Невидимая сторона». В качестве причины они называют несоответствие сюжета биографического
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Пользователи социальных сетей призывают отобрать у актрисы Сандры Буллок «Оскар», полученный 13 лет назад за лучшую женскую роль в картине «Невидимая сторона». В качестве причины они называют несоответствие сюжета биографического фильма событиям, которые происходили в действительности.

Картина рассказывает об игроке в американский футбол Майкле Оэре. Сам он заявил, что семья Туохи, которая по сценарию фильма якобы его усыновила, в реальности этого не делала. Подростка просто передали органам опеки.

Кроме того, Оэр объяснил, что после выхода фильма семья заработала хорошие деньги, а вот ему самому не досталось вообще ничего.

Пользователи социальных сетей после таких откровений начали требовать отобрать у Сандры Буллок, недавно тяжело пережившей смерть своего возлюбленного, полученный за фильм «Оскар». Однако логика в их действиях не прослеживается, так как актриса блестяще справилась со своей ролью, а сценарий и сюжет к ней не имеют никакого отношения.

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