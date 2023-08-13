В Австралии у пациента во время стоматологической процедуры произошло кровоизлияние в мозг. Об этом сообщили медработники из Королевской больницы Петра. Специалисты сообщили, что данный случай является крайней редкостью, так как
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В Австралии у пациента во время стоматологической процедуры произошло кровоизлияние в мозг. Об этом сообщили медработники из Королевской больницы Петра. Специалисты сообщили, что данный случай является крайней редкостью, так как стоматологические процедуры ранее не являлись причиной подобной патологии. Статья об уникальном случае вышла в издании «BMJ Case Reports».

Отмечается, что 60-летний мужчина обратился в стоматологическую клинику для удаления зуба. Во время процедуры пациент почувствовал головокружение и тошноту. Поэтому обратился за неотложной помощью. Врачами было проведено исследование головного мозга посредством компьютерной томографии. В итоге выяснилось, что в нижней левой половине мозга возникло кровотечение.

В ходе исследования анализов пациента медики выявили, что причиной кровоизлияния стал синдром CADASIL, вызванным мутацией в гене NOTCH3. Данная мутация является причиной нарушения работы сосудов головного мозга. Отмечается, что после нескольких недель лечения мужчина выздоровел и его здоровью ничего не угрожает. Однако врачами была назначена специальная поддерживающая терапия.

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