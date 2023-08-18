Туристы, пребывая на греческом курорте Миконос, выразили недовольство из-за завышенных цен в местных кафе. Своим мнением они поделились в издании Bristol Life. Особенно много негативных отзывов было о кафе DK
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Туристы, пребывая на греческом курорте Миконос, выразили недовольство из-за завышенных цен в местных кафе. Своим мнением они поделились в издании Bristol Life. Особенно много негативных отзывов было о кафе DK Oyster, которое получило всего две звезды от пользователей TripAdvisor.

Один из посетителей рассказал, что его заказ состоял всего лишь из трех апельсиновых соков, одного коктейля и закуски из кальмаров и креветок. Тем не менее, счет за этот простой заказ оказался заоблачным — 711 евро, что соответствует более чем 72 тысячам рублей.

Посетитель был настолько возмущен, что даже рассматривал вариант вызова полиции. Однако ограниченное время заставило его вернуться на корабль. Он также подчеркнул, что, по его мнению, данное заведение следует проверить и, возможно, даже закрыть.

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