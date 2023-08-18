Российский турист в своем дзен-канале «Бродяга» рассказал о путешествии в Азербайджан, об отдыхе в этой стране и отношении ее жителей к россиянам. Он сообщил, что в разных городах многие пытались напоить его чаем и накормить вкусной местной едой.

«Отношение к русским в Азербайджане очень теплое и уважительное. Я постоянно находился в центре внимания, и стремление местных к разговорам поначалу меня волновало и беспокоило. Но затем я понял, что это элементарное желание пообщаться на русском языке и узнать последние новости», – написал трэвел-блогер.

Также он отметил, что находился в Азербайджане две недели, переезжая из города в город на общественном транспорте. Турист поделился впечатлениями от местных исторических достопримечательностей, которые причудливо сочетаются с огромными небоскребами. Также ему понравилась азербайджанская кухня, вызывающая исключительно положительные эмоции.