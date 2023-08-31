Правоохранители задержали жительницу Калининского района по делу кражи из церкви. Женщина рассказала, почему решилась украсть частицу святых мощей из храма. Оказалось, что 69-летняя пенсионерка страдает неизлечимой болезнью. По ее словам,
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Правоохранители задержали жительницу Калининского района по делу кражи из церкви. Женщина рассказала, почему решилась украсть частицу святых мощей из храма. Оказалось, что 69-летняя пенсионерка страдает неизлечимой болезнью. По ее словам, ей не помогает ни традиционная медицина, ни нетрадиционные методы. Поэтому она и решилась на такой шаг.

Как сообщает следствие, женщина зашла в храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, расположенный на Набережной улице в Кировске и взяла коробку с мощами Николая Чудотворца, выставленную в храме.

Правоохранители обнаружили частицу мощей Николая Чудотворца в квартире у задержанной. Данная ценность будет возвращена обратно в церковь. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов рассказал о первой христианской иконе. По его словам, образ Спаса Нерукотворного людям передал сам Бог.

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