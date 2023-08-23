Информацию о крушении бизнес-джета, на котором, согласно данным Росавиации, летел Евгений Пригожин, быстро подхватили западные СМИ и уже «похоронили» главу «Группы Вагнера». Издание «Царьград» пишет, что бизнесмен однажды уже погибал
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Информацию о крушении бизнес-джета, на котором, согласно данным Росавиации, летел Евгений Пригожин, быстро подхватили западные СМИ и уже «похоронили» главу «Группы Вагнера». Издание «Царьград» пишет, что бизнесмен однажды уже погибал в авиакатастрофе, поэтому уверенно заявлять о его смерти слишком преждевременно.

Произошел тот памятный эпизод в 2019 году. Тогда падение бизнес-джета напоминало сегодняшнюю катастрофу. Причем после него в СМИ появилась информация о гибели Пригожина. Инсценировка была настолько реалистичной, что даже «вагнеровцы» не знали, что их лидер жив.

Не исключено, пишет «Царьград», что нечто подобное повторилось и 23 августа. Журналисты высказывают сомнения в подлинности видеозаписей падения самолета и задаются вопросом – была ли авиакатастрофа на самом деле. Или Пригожин снова инсценировал свою гибель.

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