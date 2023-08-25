Три солдата ВСУ на Запорожском направлении решились сдаться в плен, воспользовавшись информацией из листовок российской армии о добровольной сдаче. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

Российские военнослужащие с помощью БПЛА сбрасывают над позициями украинских военнослужащих листовки, на которых указаны радиочастоты и подробное описание действий в случае добровольной сдачи. Также осуществляется рассылка sms-сообщений на телефоны украинских бойцов.

Солдаты ВСУ, сдавшиеся добровольно в плен, рассказали, что выполнили указание на листовках. По их словам, они получили медицинскую помощь и питание. Бойцы также отметили, что отношение со стороны российских военных к ним было хорошее. Отмечается, что сдавшиеся в плен бойцы входили в состав подразделения, в котором служат венгры и русины.

Ранее украинский военнопленный Станислав Краевский рассказал, что российские медики спасли ему жизнь, так как он получил серьезное ранение в ногу. Он отметил, что не ожидал такого «адекватного отношения» со стороны российских военных и медиков.