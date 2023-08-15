Тревел-блогер Евгения Друкер считает лучшими направлениями для бархатного сезона Абхазию, Краснодарский край и Сочи. В интервью News.ru она также порекомендовала россиянам выбирать отдых на Балтике, где почти весь сентябрь еще
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Тревел-блогер Евгения Друкер считает лучшими направлениями для бархатного сезона Абхазию, Краснодарский край и Сочи. В интервью News.ru она также порекомендовала россиянам выбирать отдых на Балтике, где почти весь сентябрь еще держится вполне комфортная погода.

Если имеется выбор между Грузией и Дагестаном, лучше выбирать второй вариант. Авиаперелеты на грузинские курорты в начале осени остаются очень дорогими, а вот на дагестанских можно отдохнуть относительно недорого и получить удовольствие.

«В Дагестане есть красивые, песочные пляжи, рядом с морем сдается много домов, которые можно арендовать. Погода там тоже весьма комфортная в бархатный сезон», – рассказала путешественница.

За пределами России лучшим вариантом для отдыха в бархатный сезон Друкер назвала Египет. По ее словам, цены на туры в эту страны гораздо ниже, чем в популярные Объединенные Арабские Эмираты. Они начнут увеличиваться только перед Новым годом, поэтому вполне можно успеть комфортно и недорого отдохнуть. Также Египет является отличным решением для весеннего отпуска.

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