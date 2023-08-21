Капитана погранслужбы с 12-летним стажем работы в ФСБ Александра Чумакова, который стал трансгендером по имени Катерина Майерс, оштрафовали на сумму в размере 300 тысяч рублей в ходе судебного заседания по делу о гостайне. О результатах заседания суда, прошедшего в закрытом режиме, сообщил адвокат девушки Константин Ерохин.

Представители прокуратуры просили оштрафовать Майерс на сумму в 400 тысяч рублей, однако суд снизил размер штрафа. По словам адвоката Майерс, он доволен вынесенным приговором и подавать заявление с его обжалованием не планирует. После заседания Катерине Майерс вернули загранпаспорт и отменили подписку о невыезде, однако в ее отношении до сих пор действует ограничение на выезд заграницу из-за службы в ФСБ.

Напомним, что в марте в доме Майерс был произведен обыск, поскольку она пыталась выехать заграницу. Бывший капитан погранслужбы считается носителем государственной тайны и в отношении него действует запрет на выезд вплоть до 2026 года. После увольнения из ФСБ девушка работает визажистом.