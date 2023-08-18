Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что резкое ослабление национальной валюты приближает страну к пропасти в преисподнюю. Во время эксклюзивного интервью телеканалу FOX Business он прокомментировал ряд важнейших экономических вопросов.

По его словам, американский доллар обесценивается не только внутри США, но также и на мировой арене, что может привести к серьезным проблемам для Вашингтона. «Наша страна катится в ад, и мы не собираемся быть большими мальчиками», – заявил Трамп.

45-й президент США призвал всех жителей оглянуться вокруг и присмотреться в каком плачевном состоянии находятся национальные аэропорты, терминалы, автомобильные дороги. По словам Трампа, штаты все больше начинают походит внешне на страну третьего мира.

По мнению лидера в опросах среди республиканской партии, в Белый дом необходимо срочно вернуть «здравый смысл», поскольку в исповедуемой демократами политике, как внешней, так и внутренней, «здравого смысла нет вовсе».