В течение текущего 2023 года японская компания Toyota Motor планирует выпустить 10,2 миллиона автомобилей, согласно информации из газеты Nikkei. В соответствии с данным производственным планом, 3,4 миллиона автомобилей будут произведены
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В течение текущего 2023 года японская компания Toyota Motor планирует выпустить 10,2 миллиона автомобилей, согласно информации из газеты Nikkei.

В соответствии с данным производственным планом, 3,4 миллиона автомобилей будут произведены непосредственно на территории Японии, а оставшиеся 6,8 миллионов единиц будут выпущены на других заводах за пределами страны. Это представляет собой рост на 30% и 10% соответственно, если сравнивать с объемами производства в прошедшем году.

Это достижение станет историческим для производителя Toyota Motor, так как впервые компания превысит отметку в 10 миллионов произведенных автомобилей за один год в случае успешной реализации данного плана.

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