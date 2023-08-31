В течение текущего 2023 года японская компания Toyota Motor планирует выпустить 10,2 миллиона автомобилей, согласно информации из газеты Nikkei.

В соответствии с данным производственным планом, 3,4 миллиона автомобилей будут произведены непосредственно на территории Японии, а оставшиеся 6,8 миллионов единиц будут выпущены на других заводах за пределами страны. Это представляет собой рост на 30% и 10% соответственно, если сравнивать с объемами производства в прошедшем году.

Это достижение станет историческим для производителя Toyota Motor, так как впервые компания превысит отметку в 10 миллионов произведенных автомобилей за один год в случае успешной реализации данного плана.