Эксперты составили чек-лист самых необходимых вещей для любого путешествия. Топ-список для любого туриста был опубликован в материале РИА Новости.

Документы и деньги. Для путешествия как по России, так и по зарубежным странам необходимо иметь при себе документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, билеты и бронь в отелях, удостоверение водителя, полис медстрахования. Для зарубежных поездок необходим заграничный паспорт, согласие на вывоз ребенка (если едет с одним из родителей), туристическая сим-карта. Ну и, конечно же, банковские карточки и деньги в виде наличных.

Мобильный телефон, зарядные устройства, внешний аккумулятор. Для путешествия за границу стоит позаботиться о переходнике для розеток.

Одежды не стоит брать много. Главное – составить базовый гардероб, которого должно хватить на несколько дней вашего путешествия. Также стоит позаботиться о сменной обуви, нижнем белье и носках.

Обязательно следует положить средства личной гигиены и лекарства. Если в аптечке есть рецептурные препараты, то на них нужно иметь рецепты от врача.

Вода и перекус. Если вы собираетесь за границу, то понятное дело, что много еды с собой взять не возможно. Но немного непортящихся снеков и воды все же стоит взять с собой в дорогу.