Портал «Автоновости дня» проанализировал доступные предложения на рынке новых автомобилей в России и составил свежий топ-10 наиболее доступных машин производства КНР. Успех автомобилей китайского производства на российском рынке обусловлен оптимальным соотношением цены и качества.

Кроссовер JAC S3 является самым доступным китайским автомобилем на российском рынке. В базовом исполнении машина идет с атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, развивающим 109 лошадиных сил, и механической КПП. Его цена начинается от 1 399 000 рублей.

Далее следует седан Changan Alsvin, который можно приобрести имея в распоряжении сумму в 1 650 000 рублей. Уже в «базе» автомобиль оснащен роботизированной КПП и 1,5-литровым силовым агрегатом, развивающим 98 лошадиных сил.

Тройку самых доступных китайских автомобилей замыкает седан BAIC U5 Plus, ценник которого стартует от 1 839 000 рублей. Самая доступная комплектация автомобиля оснащается 1,5-литровым двигателем, работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП.

На четвертом месте расположился кроссовер BAIC X35 стоит от 1 839 000 рублей, на пятом – также кроссовер Livan X3 Pro за 1 879 900 рублей, на шестом – седан D-сегмента JAC J7 за 1 929 000 рублей, на седьмом – еще один кроссовер Haval Jolion за 1 989 900, на восьмом – очередной кроссовер Changan CS35 Plus за 1 989 900 рублей, на девятом – седан отечественной сборки за 2 115 000 рублей, а замыкает топ-10 – кроссовер Chery Tiggo 4 Pro 2023 модельного года, за который дилеры просят от 2 139 900 рублей с учетом прямой скидки в размере 80 000 рублей.