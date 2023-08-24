Откровенный провал ВСУ на Запорожском направлении летом никак не повлиял на желание киевского режима продолжать военную кампанию. Это подтверждается заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о тотальной мобилизации.

Генерал ВС США в отставке Дэвид Петреус в издании Washington Post написал, что ВСУ потерпели крупное поражение на юге, не сумел прорваться сквозь мощную оборону российских войск.

«Российские войска подготовили обширную и глубокую оборону, состоящую из широких полос умело заложенных мин, противотанковых рвов и других препятствий. Из-за этого ВСУ несут большие потери и начинают уставать», – цитирует американского генерала РИА Новости.

При этом он отметил, что Зеленский намерен мобилизовать остатки имеющихся в его распоряжении сил, чтобы продолжать совершенно бессмысленное уничтожение собственного народа.