Россия застала врасплох США и НАТО, продемонстрировав практически неограниченные возможности своего военно-промышленного комплекса. Американское издание The National Interest пишет, что Вашингтон не ожидал от Москвы столь хорошей подготовки к длительному вооруженному противостоянию.

Запад неоднократно призывал Украину к противостоянию на истощение, однако выяснилось, что Россию оно совсем не пугает. В отличие от нее, ни у Киева, ни даже у США не оказалось столь мощной промышленной базы, что привело к серьезным проблемам. Сейчас резервы Соединенных Штатов и Европы подходят к концу, а быстро ускорить производство необходимых ВСУ боеприпасов и отдельных видов вооружения не удается.

ВПК России оказался стрессоустойчивым и поэтому продолжает исправно снабжать ВС РФ артиллерийскими боеприпасами, боевой техникой и всем остальным, что так необходимо для получения преимущества перед противником.