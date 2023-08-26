Северокорейские инженеры нашли применение советским еще истребителям МиГ-17, которые сошли с конвейера еще в 50-х годах прошлого столетия. Они переделываются в барражирующие боеприпасы, которые начиняются взрывчаткой и обладают огромной разрушительной
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Северокорейские инженеры нашли применение советским еще истребителям МиГ-17, которые сошли с конвейера еще в 50-х годах прошлого столетия. Они переделываются в барражирующие боеприпасы, которые начиняются взрывчаткой и обладают огромной разрушительной силой.

Бывший военнослужащий военной разведки Южной Кореи Чхве Су Рен рассказал, что уже около ста таких истребителей прошли модернизацию и оснащены всем необходимым для дистанционного управления. В распоряжении КНДР имеется еще более 300 воздушных машин, оставшихся в наследство от СССР, но среди них имеются также более новые модели, вплоть до МиГ-29.

Переделанные в дроны-камикадзе истребители способны нести боевую нагрузку более 1000 кг. То есть, по своей разрушающей мощи они способны превзойти даже российские ракеты ОТРК «Искандер» с боевой частью в 500 кг.

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