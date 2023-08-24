Единственно возможная формула выживания Украины сейчас звучит так: «Крым или крах», пишут журналисты американского издания The Hill. Они поясняют, что государство, которое владеет этим полуостровом, сохраняет господство в Черном море из-за его стратегического положения.

«Крым в составе России всегда будет оставаться обоюдоострым кинжалом, направленным в сторону Украины», – заявили авторы публикации.

Страна вряд ли будет существовать без Крымского полуострова, поэтому если у ВСУ не получится захватить его, то Киев потерпит сокрушительное поражение.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократной называл захват Крыма одной из ключевых целей ВСУ. В России считают это самоубийственными для Киева планами. На любые атаки РФ будет отвечать мощными ударами возмездия, заявлял ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев.