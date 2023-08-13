Российские ВС успешно продвигаются по территории Харьковской области. Для ВСУ их действия стали полнейшей неожиданностью. Если рассматривать удачное наступление на Купянск на фоне провалов украинской армии на Запорожском направлении, то можно заметить весьма крупные проблемы для Киева, рассказал изданию The Hill отставной полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан.

Он отметил, что Запад и так постоянно выражает недовольство медленным контрнаступлением ВСУ и нежеланием Киева прислушиваться действовать по натовским стандартам. Если ВС РФ освободят Купянск и начнут продвижение к Харькову, это позволит говорить о серьезном провале ВСУ.

“На это стоит обратить внимание. Если русские добьются здесь успеха, это будет важным событием”, – цитирует Канчиана РИА Новости.

Запад может окончательно разочароваться в своих украинских партнерах, которые не только не воспользовались возможностью прорвать оборону ВС РФ и выйти к Азовскому морю и Крыму, но еще и пропустили мощный контрвыпад российских войск на Купянском направлении.