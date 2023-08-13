Российские ВС успешно продвигаются по территории Харьковской области. Для ВСУ их действия стали полнейшей неожиданностью. Если рассматривать удачное наступление на Купянск на фоне провалов украинской армии на Запорожском направлении, то
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС успешно продвигаются по территории Харьковской области. Для ВСУ их действия стали полнейшей неожиданностью. Если рассматривать удачное наступление на Купянск на фоне провалов украинской армии на Запорожском направлении, то можно заметить весьма крупные проблемы для Киева, рассказал изданию The Hill отставной полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан.

Он отметил, что Запад и так постоянно выражает недовольство медленным контрнаступлением ВСУ и нежеланием Киева прислушиваться действовать по натовским стандартам. Если ВС РФ освободят Купянск и начнут продвижение к Харькову, это позволит говорить о серьезном провале ВСУ.

“На это стоит обратить внимание. Если русские добьются здесь успеха, это будет важным событием”, – цитирует Канчиана РИА Новости.

Запад может окончательно разочароваться в своих украинских партнерах, которые не только не воспользовались возможностью прорвать оборону ВС РФ и выйти к Азовскому морю и Крыму, но еще и пропустили мощный контрвыпад российских войск на Купянском направлении.

Вам может понравиться
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ добились определенных успехов на Харьковском направлении. И это грозит украинским подразделениям, находящимся на данном участке фронта, полным разгромом. Об этом

Американцы заявили о подготовке ВС РФ к важному шагу

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ добились определенных успехов на Харьковском направлении. И это грозит украинским подразделениям, находящимся на данном участке фронта, полным разгромом. Об этом
Потолок цен на нефть, на который надеялись страны «Большой семерки», не показал никакой эффективности. Россия продолжает успешно продавать нефть, причем гораздо дороже, чем установленные 60 долларов за баррель, заявил политик

Асселино: Россия сорвала в июле нефтяной джекпот несмотря на потолок цен от G7

Потолок цен на нефть, на который надеялись страны «Большой семерки», не показал никакой эффективности. Россия продолжает успешно продавать нефть, причем гораздо дороже, чем установленные 60 долларов за баррель, заявил политик
Согласно инсайдерской информации, конвейер отечественного завода АвтоВАЗ в настоящий момент работает без выходных и перерывов, чтобы удовлетворить покупательский спрос. Однако разные модели Lada сходят с конвейера с различной интенсивностью. Темпы

Конвейер АвтоВАЗа работает без выходных: темпы сборки Granta превосходят показатели Vesta

Согласно инсайдерской информации, конвейер отечественного завода АвтоВАЗ в настоящий момент работает без выходных и перерывов, чтобы удовлетворить покупательский спрос. Однако разные модели Lada сходят с конвейера с различной интенсивностью. Темпы