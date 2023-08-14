Россия располагает “неисчерпаемым ресурсом мин”. Их хватило был, чтобы заминировать территорию от Польши до Португалии. Такую точку зрения изданию The Guardian высказали украинские сапёры – сообщает РИА “Новости”. В материале
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Россия располагает “неисчерпаемым ресурсом мин”. Их хватило был, чтобы заминировать территорию от Польши до Португалии. Такую точку зрения изданию The Guardian высказали украинские сапёры – сообщает РИА “Новости”.

В материале британского СМИ, которое пообщалось с бойцами ВСУ, утверждается, что украинские сапёры сейчас находятся в отчаянии – мин перед российскими укреплениями в зоне СВО так много, что нейтрализовывать их пришлось бы ещё очень долго.

По словам экспертов, контрнаступление Украины застопорилось в том числе и за счёт минных полей, которые размещены перед оборонительными позициями российских войск. Более чем за 2 месяца, что идёт “контрнаступ”, добиться каких-либо значимых успехов у ВСУ не получилось. При этом украинская армия за время контрнаступления понесла серьёзные потери как в живой силе, так и в военной технике, которую предоставили западные страны.

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