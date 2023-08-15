Британское издание The Guardian рассказало о десятках тысяч украинских военнообязанных сбежавших за границу от мобилизации. Пересечение границы Украины сейчас обходится в 5-7,5 тысяч долларов, рассказали журналисты. Они ссылаются на украинского
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Британское издание The Guardian рассказало о десятках тысяч украинских военнообязанных сбежавших за границу от мобилизации. Пересечение границы Украины сейчас обходится в 5-7,5 тысяч долларов, рассказали журналисты.

Они ссылаются на украинского беженца, который сумел сбежать из страны. Мужчина пояснил, что не хотел отправляться на фронт и сидеть там в окопах, поэтому связался с посредником. По его словам, на Украине все знают, где искать людей, готовых за плату организовать побег на территорию соседних государств.

«Нужный человек» принял оплату в размере 5000 долларов. Затем мужчина оказался в больнице, где ему состряпали справку о серьезных проблемах с позвоночником, которые позволяют избежать службы. Уже через две недели источник без проблем выехал с территории Украины.

Напомним, что в стране сейчас идет массовая проверка военкомов на предмет незаконного обогащения. Если даже главы ТЦК проходят ее и остаются в армии, их отправляют на фронт, а военкоматы возглавляют уволенные по ранению военнослужащие.

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