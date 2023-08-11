Телеведущего Владимира Соловьева взбесила ситуация с курсом рубля. Он высказал недовольство политикой Центробанка и даже перешел на крик, не сдерживая ярость.

«У меня вопрос ко всем депутатам Госдумы и членам Совета Федерации. Скажите, пожалуйста, а вы не замечаете, какой курс рубля в стране? Вы хоть один запрос в Центробанк отправили? Чтобы эти люди пришли и объяснили публично, что с российской валютой. Что такого случилась, что у нас такой курс?», – поинтересовался Соловьев.

Также он заявил, что «теперь над нами вся заграница смеется».

Соловьев отметил, что из-за роста курса доллара и евро вполне может начаться инфляция. Потребительские цены будут расти, причем пик этого процесса придется на избирательную кампанию. Центробанк при этом не дает никаких вдумчивых ответов на многочисленные вопросы общества по поводу его политики и того, что делается с курсом.