Телеведущего Владимира Соловьева взбесила ситуация с курсом рубля. Он высказал недовольство политикой Центробанка и даже перешел на крик, не сдерживая ярость. «У меня вопрос ко всем депутатам Госдумы и членам
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеведущего Владимира Соловьева взбесила ситуация с курсом рубля. Он высказал недовольство политикой Центробанка и даже перешел на крик, не сдерживая ярость.

«У меня вопрос ко всем депутатам Госдумы и членам Совета Федерации. Скажите, пожалуйста, а вы не замечаете, какой курс рубля в стране? Вы хоть один запрос в Центробанк отправили? Чтобы эти люди пришли и объяснили публично, что с российской валютой. Что такого случилась, что у нас такой курс?», – поинтересовался Соловьев.

Также он заявил, что «теперь над нами вся заграница смеется».

Соловьев отметил, что из-за роста курса доллара и евро вполне может начаться инфляция. Потребительские цены будут расти, причем пик этого процесса придется на избирательную кампанию. Центробанк при этом не дает никаких вдумчивых ответов на многочисленные вопросы общества по поводу его политики и того, что делается с курсом.

Вам может понравиться
Режим украинского президента Владимира Зеленского ждет скорый крах, как и любого другого предателя, променявшего интересы своей страны на «печеньки» от руководства США. Публикации в западной прессе о возможном убийстве Зеленского

Гагин: публикации в западной прессе о возможном убийстве Зеленского являются доказательств

Режим украинского президента Владимира Зеленского ждет скорый крах, как и любого другого предателя, променявшего интересы своей страны на «печеньки» от руководства США. Публикации в западной прессе о возможном убийстве Зеленского
В городе Каменск-Уральский (Свердловская область) в лесу было найдено тело 16-летней девушки. Незадолго до своей гибели она ставила очень странное послание на своей страничке в Телеграм-канале. В своем посте девочка

Перед своей гибелью 16-летняя жительница Свердловской области оставила странное послание

В городе Каменск-Уральский (Свердловская область) в лесу было найдено тело 16-летней девушки. Незадолго до своей гибели она ставила очень странное послание на своей страничке в Телеграм-канале. В своем посте девочка
Теле- и радиоведущий из США Гарланд Никсон в эфире своего Ютуб-канала заявил, что Украина близка к поражению в конфликте с Россией. По его словам, обещания Владимира Зеленского вернуть Донбасс и

Радиоведущий Никсон: западное вооружение является бесполезным для Украины

Теле- и радиоведущий из США Гарланд Никсон в эфире своего Ютуб-канала заявил, что Украина близка к поражению в конфликте с Россией. По его словам, обещания Владимира Зеленского вернуть Донбасс и