Телефонные мошенники становятся все более изощренными в своих попытках обмана. Издание «Известия» рассказало, что сейчас они могут воровать аккаунты пользователей Сети, чтобы писать сообщения потенциальным жертвам от имени их друзей или коллег.

Это называется нулевым этапом в цепочке аферы. Мошенник сообщает жертве от имени знакомого, что с ней могут связаться представители полиции или банка, чтобы получить какую-то информацию. Только потом обман развивается уже по привычной схеме.

Нулевой этап позволяет расположить жертву к мошеннику. Ведь человек склонен доверять своим коллегам или знакомым, поэтому он легко идет на контакт. И с гораздо большей вероятностью предоставляет аферисту доступ к своим сбережениям. Именно это является главной опасностью новой схемы.

Напомним, Центробанк регулярно предупреждает о недопустимости передачи личной и платежной информации кому бы то ни было. Только так можно избежать потери своих сбережений.