Мошенница Кристина, которая работает в одном из колл-центров Днепропетровска, рассказала о своей работе корреспондентам Lenta.ru. Она отметила, что главное направление деятельности таких колл-центров – это телефонное мошенничество. Их сотрудники в
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Мошенница Кристина, которая работает в одном из колл-центров Днепропетровска, рассказала о своей работе корреспондентам Lenta.ru.

Она отметила, что главное направление деятельности таких колл-центров – это телефонное мошенничество. Их сотрудники в течение дня совершают сотни и даже тысячи звонков, чтобы получить информацию о картах и доступ к деньгам обманутых абонентов.

По словам Кристины, получается это далеко не у всех. Чтобы обмануть одного человека, нужно совершить не менее 400-500 звонков. Со временем сотрудники приобретают опыт, начинают владеть своим голосом и интонацией, что дает возможность совершать 5-7 афер в течение дня.

При этом сами сотрудники, «обрабатывающие» жертв звонками, не снимают средства с их банковских счетов. Этим занимаются «клоузеры», которые целый день бездельничают в ожидании успешного обмана.

На Украине десятки подобных колл-центров, которые звонят не только россиянам. Очень часто они обманывают украинских пенсионеров, которые по своей наивности выдают все необходимые данные для доступа к деньгам. Также депутат Максим Бужанский, против которого Россией введены санкции, сообщал о закрытии колл-центра, обманывавшего жителей Прибалтики.

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