В сезоне 2022 года фанаты Формулы 1 пришли к единогласному мнению, что команда Red Bull Racing наиболее эффективно адаптировалась под условия нового технического регламента, однако в сезоне 2023 года соперники обязательно наверстают упущенное и составят им грозную конкуренцию. Тем не менее, болиды «Красных быков» в новом сезоне смогли оторваться от соперников еще больше.

Технический эксперт Формулы 1 Марк Хьюз рассказал в чем кроется секрет невероятной скорости болидов Red Bull Racing. По его словам, соперники так и не смогли разгадать основную техническую хитрость лидирующей команды, поскольку все обратили внимание только на верхушку айсберга, а именно на изящный аэродинамический обвес болидов RB18 и RB19, который позволял добиться большой прижимной силы, как на скоростных, так и на медленных трассах.

Однако секрет высокой скорости и отменных показателей аэродинамики болидов команды Red Bull Racing кроется в платформе, изначально адаптированной под большой дорожный просвет, прописанный новым техническим регламентом, и профиле туннелей Вентури с высоким «потолком».

Благодаря высокому «потолку» профиля болид генерирует хорошую прижимную силу вне зависимости от параметров дорожного просвета. При этом единственная команда-конкурент, которая разгадала «тайну» Red Bull Racing – это McLaren. Инженеры команды из Уокинга скопировали техническое решение чемпионской команды довольно поздно, когда болид MCL60 уже был практически готов, однако его успехи на трассе в июле дали понять, что команда развивается в правильном направлении.