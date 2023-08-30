Уволенный с телеканала Fox News популярный телеведущий Такер Карлсон обвинил администрацию президента США Джо Байдена в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки». Об этом ведущий заявил во время своего выступления в Венгрии, передает Real Clear Politics.

По словам Карлсона, нельзя допускать, чтобы основная сила Североатлантического альянса – США, саботировали главный источник дешевой энергии в Германии, которым является «Северный поток». «Администрация Байдена стоит за взрывом газопровода», – заявил журналист.

Карлсон также добавил, что немцы об этом знают, но молчат. Однако он решил поднять этот вопрос, потому, что он является очень важным, ведь подрыв газопроводов является крупнейшей диверсией в нашей истории. Не стоит забывать, что взрывы на «Северных потоках» стали причиной крупнейших выбросов углекислого газа в атмосферу.

Журналист заявил, что таким образом США напали на своего самого могущественного союзника в Западной Европе (Германию). По его мнению, мир вскоре полностью перезагрузится и НАТО развалится.