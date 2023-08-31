На похоронах Глеба Панфилова сын великого режиссера и актрисы Инны Чуриковой не смог сдержать слез. Он расплакался у гроба, рассказал портал News.ru. Молодой человек, по словам представителя семьи Елены Слатиной,
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На похоронах Глеба Панфилова сын великого режиссера и актрисы Инны Чуриковой не смог сдержать слез. Он расплакался у гроба, рассказал портал News.ru.

Молодой человек, по словам представителя семьи Елены Слатиной, отказался давать интервью журналистам. Он был убит горем из-за смерти отца.

Напомним, режиссер Глеб Панфилов умер 26 августа. До этого он лечился в Институте имени Склифосовского в Москве после перенесенного в мае инсульта.

На похоронах выступил коллега Панфилова Карен Шахназаров, назвавший режиссера по настоящему идейным человеком с огромным талантом.

Также о Панфилове отозвался и Никита Михалков, считавший Панфилова «абсолютным Новатором». По его словам, режиссер всегда находил нечто интересное и новое практически в любых направлениях своей работы.

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