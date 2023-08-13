Прихожане Киево-Печерской лавры причащаются в воскресную службу через решетку закрытых ворот храма. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Телеграм-канале Украинской православной церкви. Как можно увидеть на опубликованных кадрах, молитвенное стояние
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Прихожане Киево-Печерской лавры причащаются в воскресную службу через решетку закрытых ворот храма. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Телеграм-канале Украинской православной церкви.

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, молитвенное стояние возле входа в лавру продолжается, а верующие и прихожане храма могут пообщаться с духовниками только через закрытые ворота монастыря. При этом прихожане храма «Живоносный источник» смогли получить Святое Причастие только через закрытые храмовые ворота.

Напомним, что 10 августа киевский суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре с требованием устранить препятствия в пользовании имуществом. При этом в Телеграм-канале УПЦ адвокат, представляющий интересы настоятелей Киево-Печерской лавры, и протоиерей Никита Чекман назвал данное решение украинского суда «одним из самых позорных судебных решений в истории страны».

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