Российская актриса театра и кино Светлана Немоляева рассказала во время своей беседы с журналистами, что не понимает поведение Чулпан Хаматовой (признана Минюстом иноагентом в РФ), которая после эмиграции в Литву всячески «поливает грязью» Россию.

По словам Немоляевой, ей понятно, почему некоторые российские артисты выехали за рубеж. «У кого-то за рубежом деньги, у кого-то дома, собственность, и они сорвались туда, чтобы сохранить все это», – отметила актриса.

Однако ей непонятны действия Хаматовой, решившей негативно отзываться о России. «Но когда ты при этом начинаешь обливать свою страну грязью для того, чтобы выслужиться за рубежом, — вот этого ни принять, ни понять не могу», – заявила Немоляева. При этом актриса отметила, что с Чулпан Хаматовой была знакома, но не имела близкого общения.

Напомним, что с начала СВО на Украине актриса Чулпан Хаматова выехала в Латвию. Сейчас она активно выступает в Новом рижском театре и проживает в Латвии.