Петербургский суд вынес приговор по делу между актером Виктором Бычковым и телевизионщиками, который длился целых два года. Авторы телешоу «Секрет на миллион» требовали от артиста возмещения всех ущербов и выплаты штрафа. Судебное решение было опубликовано пресс-службой судов Петербурга.

Суд постановил, что актер должен выплатить сумму в размере 715 тысяч рублей, из которых 306,2 тысячи в качестве возмещения ущерба за аренду студии, зарплаты сотрудникам, билеты в Петербург для Бычкова и его супруги, а 402,3 тысячи в качестве неустойки, поскольку данный пункт был прописан в договоре.

Еще в ноябре 2021 года должна была состояться съемка передачи для телеканала НТВ «Секрет на миллион», в которой согласился принять участие актер Виктор Бычков и его супруга. Договор был заключен с компанией «Ток-шоу». Однако в назначенный день для съемок актер в студию так и не пришел.

Примечательно, что актер также не явился на судебное заседание. Его интересы в суде представлял адвокат, который заявил, что актер не смог явиться на съемки, поскольку его жена попала в больницу. Однако доказать данный факт представитель актера в суде так и не смог.