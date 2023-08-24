В Свердловской области суд обязал владельца большого 2-х этажного дома из сруба, расположенного в деревне Курманка в Белоярском районе, снести строение. Супружеская пара приобрела участок для постройки загородного дома для всей семьи еще в 2013 году, а непосредственно постройку деревянного дома начали в 2020 году.

Семейная пара отмечает, что в строительство дома они уже вложили не менее 5 миллионов рублей. При этом, чтобы дом можно было комфортно эксплуатировать, осталось только завершить внутреннюю отделку и расставить мебель.

Однако недавно выяснилось, что недалеко от дома расположен склад со взрывчаткой, который принадлежит компании «Уралвзрывпром», владелец которой через суд потребовал снести все дома, находящиеся в радиусе 450 метров от склада. По закону в данном радиусе возводить капитальные строения запрещено из-за опасности разлета осколков.

По словам адвоката Дениса Канкалова, представляющего интересы семейной пары, подобных участков с капитальными строениями, расположенных в 450-метровом радиусе, немало.