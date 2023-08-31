Руководство Московского городского педагогического университета (МГПУ) легализовали применение студентами нейросетей на основе искусственного интеллекта для написания текстов и получения данных при работе над выпускными квалификационными работами (ВКР).

Однако полученные от ИИ данные необходимо будет самостоятельно обработать, другими словами, проанализировать, переработать и обосновать. По мнению руководства вуза, данный шаг вполне соответствует духу времени.

При этом легализация использования нейросетей при работе над ВКР позволит студентам выработать актуальные компетенции по применению современных навыков, а именно анализу больших объемов данных, проверке достоверности информации, правильному оформлению ссылок и обоснованию полученных выводов.

Ректор МГПУ Игорь Реморенко отметил: «ИИ – одна из передовых технологий, активно распространяющихся в современном обществе. Де-факто и студенты, и преподаватели, этим уже пользуются. Но чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументировано излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ».