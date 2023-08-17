Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала фотографии своей старшей дочери – Лизы Хорошиловой. Снимками наследницы Климова поделилась в своем микроблоге. Отмечается, что фото были сделаны во время отпуска,
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Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала фотографии своей старшей дочери – Лизы Хорошиловой. Снимками наследницы Климова поделилась в своем микроблоге. Отмечается, что фото были сделаны во время отпуска, в который девушка отправилась без своей звездной матери.

На снимках Елизавета позировала в купальнике. Комментаторы оставили массу положительных комментариев. «Какая прекрасная фигура» – отметили пользователи. Также поклонники написали, что Елизавета унаследовала от матери не только привлекательную внешность, но и обаяние и харизму. А Екатерина, в свою очередь, решила показать строгую маму и написала: «Лиза, ну как так можно! Почему опять без панамки?».

45-летняя актриса воспитывает четырех детей. Елизавета – ее старший ребенок. Ее Климова родила от ювелира Ильи Хорошилова. Еще двоих детей артистка родила в браке с актером Игорем Петренко: Матвея и Корнея. А в браке с Гелой Месхе появилась младшая дочь – Белла.

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