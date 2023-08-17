Сотрудники СК Дагестана опросили работников магазина удобрений в селе Новокули, где вечером 14 августа произошла техногенная авария. Отметим, что из-за нескольких взрывов на СТО, в магазине и расположенной напротив АЗС погибло 35 человек, а более 100 получили ранения.

По словам сотрудников склада, непонятно, каким образом огонь с помещения автосервиса мог перекинуться на помещения с хранящимися в них удобрениями. По словам сотрудников магазина удобрений, на складе хранилось около двух тонн аммиачной селитры. А вот в большей части складского помещения хранился вермикулит. Работники склада также рассказали, что механики не использовали в своей работе газовое оборудование и не работали с открытым огнем.

На данный момент следователи изучают, какие именно удобрения хранились в боксах в момент трагедии. Что касается арестованного Насруллаева, то работники склада отозвались о нем только положительно. Отметим, что Эльдар Насруллаев был задержан по подозрению в хранении на складе взрывоопасных веществ. По его словам, им были арендованы для хранения сельхозудобрений два бокса из четырех. Причину взрыва задержанный не смог объяснить.