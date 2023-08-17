Сотрудники СК Дагестана опросили работников магазина удобрений в селе Новокули, где вечером 14 августа произошла техногенная авария. Отметим, что из-за нескольких взрывов на СТО, в магазине и расположенной напротив АЗС
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудники СК Дагестана опросили работников магазина удобрений в селе Новокули, где вечером 14 августа произошла техногенная авария. Отметим, что из-за нескольких взрывов на СТО, в магазине и расположенной напротив АЗС погибло 35 человек, а более 100 получили ранения.

По словам сотрудников склада, непонятно, каким образом огонь с помещения автосервиса мог перекинуться на помещения с хранящимися в них удобрениями. По словам сотрудников магазина удобрений, на складе хранилось около двух тонн аммиачной селитры. А вот в большей части складского помещения хранился вермикулит. Работники склада также рассказали, что механики не использовали в своей работе газовое оборудование и не работали с открытым огнем.

На данный момент следователи изучают, какие именно удобрения хранились в боксах в момент трагедии. Что касается арестованного Насруллаева, то работники склада отозвались о нем только положительно. Отметим, что Эльдар Насруллаев был задержан по подозрению в хранении на складе взрывоопасных веществ. По его словам, им были арендованы для хранения сельхозудобрений два бокса из четырех. Причину взрыва задержанный не смог объяснить.

Вам может понравиться
К автодилерам уже поступили первые автомобили Lada Granta Drive Active. Группа Avtograd News «ВКонтакте» опубликовала фотографии этих машин. У нескольких авто от Lada Sport уже появились владельцы. Эти машины оснащаются

Сотни автомобилей Lada Granta Drive Active уже поступают к дилерам

К автодилерам уже поступили первые автомобили Lada Granta Drive Active. Группа Avtograd News «ВКонтакте» опубликовала фотографии этих машин. У нескольких авто от Lada Sport уже появились владельцы. Эти машины оснащаются
Знаменитый рок-музыкант Виктор Цой ушел из жизни в возрасте 28 лет. Однако несмотря на столь непродолжительный период творчества ему удалось совершить настоящую революции в музыкальной индустрии. При этом неожиданная смерть

33 года без легенды: 15 августа 1990 в автокатастрофе погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой

Знаменитый рок-музыкант Виктор Цой ушел из жизни в возрасте 28 лет. Однако несмотря на столь непродолжительный период творчества ему удалось совершить настоящую революции в музыкальной индустрии. При этом неожиданная смерть
Одно поражение ВСУ за другим в итоге приведут к сдаче Киева. Продолжение украинской стороной контрнаступления не входит в интересы США, поэтому Запад в скором времени прекратит накачивать ее оружием, уверен

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Неудачи ВСУ в контрнаступлении приведут к скорой сдаче Киева

Одно поражение ВСУ за другим в итоге приведут к сдаче Киева. Продолжение украинской стороной контрнаступления не входит в интересы США, поэтому Запад в скором времени прекратит накачивать ее оружием, уверен